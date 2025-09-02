Cyberpunk 2077 kündigt diese Woche eine Ankündigung an

HQ

Der 4. September wird bereits jetzt einer der größten Tage für Spiele im Jahr 2025 sein, da er die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Hollow Knight: Silksong markiert. Aber es könnte noch etwas anderes geben, das die Fans eines äußerst beliebten Spiels an diesem Tag begeistern wird, denn Cyberpunk 2077 kündigt im Laufe dieser Woche eine Art von Bekanntgabe an.

Wie auf den Social-Media-Seiten des Spiels zu sehen ist, sehen wir einen Anruf von der Präsidentin der Neuen Vereinigten Staaten von Amerika, Rosalind Myers, die Netrunner auffordert, der N.U.S.A. beizutreten. Falls ihr es nicht wisst: Netrunner sind im Grunde genommen Super-Hacker in der Welt von Cyberpunk 2077.

Dies scheint nicht direkt auf Edgerunners Season 2, eine Ankündigung eines neuen Updates/DLCs oder das Cyberpunk 2077 Nachfolgespiel hinzudeuten. Das bedeutet, dass im Internet derzeit über alle drei Möglichkeiten gestritten wird und welche die wahrscheinlichste ist. Wir müssen bis Donnerstag warten, um zu sehen, ob aus diesem Teaser etwas wird, denn es könnte nur ein Beitrag sein, in dem die offenen Stellen vorgestellt werden. Es ist schwer zu sagen, da die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 noch Jahre entfernt ist und wir wissen, dass Phantom Liberty unsere einzige Erweiterung zum Originalspiel war. Edgerunners Staffel 2 scheint die beste Wahl zu sein, aber auch hier haben wir nur sehr wenig davon gehört.