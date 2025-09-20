Cyberangriff stört Flüge auf großen europäischen Flughäfen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ein Cyberangriff, der auf einen wichtigen Anbieter von Flughafensoftware abzielt, den Flugverkehr an mehreren großen europäischen Drehkreuzen gestört hat, darunter Londons Heathrow, Berlin und Brüssel. Der Vorfall zwang die Flughäfen, auf manuelle Check-in- und Gepäckverfahren umzustellen, was zu langen Warteschlangen, Stornierungen und Unsicherheit für Reisende führte. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!