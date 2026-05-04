Cupra verbietet leuchtende Farben: "Das überlassen wir Ferrari"

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Trotz einer aktuellen Studie, die auf Basis von Verbrauchertrends auf hellere Farben hinweist, sieht es so aus, als würde Cupra nicht teilnehmen.

In einem Interview mit der Kreativdirektorin von Auto Car, Francesca Sangalli, bestätigte, dass sie die leuchtenden Farbvarianten Ferrari überlassen und sich auf die von Graustufen inspirierte Farbpalette konzentrieren werden, die wir bisher von der Marke gesehen haben.

"Wir haben eine strategische Entscheidung getroffen, das Design zur Säule von Cupra zu machen. Wir sagten, Cupra ist roh. Cupra steht für neutrale Farbe mit einem Twist, und deshalb legen wir viel mehr Wert auf matte Oberflächen und die sehr ölige Farbbehandlung. Du wählst eine Cupra, wenn dir die Marke gefällt, und wählst die Farbpalette, die zur Marke passt und nicht umgekehrt. Du wirst niemals einen roten Cubra finden. Es gibt nicht einmal einen gelben Cupra. Das überlassen wir Ferrari oder anderen Marken mit kräftigen Farben", sagte sie.

Das bedeutet auch, dass es keine weiteren helleren Farben zur Auswahl geben wird, wenn man mehr für Ihre Cupra bezahlt.

Was denken Sie über diese spezielle Politik?