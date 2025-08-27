Crystal Dynamics von zweiter Entlassungswelle betroffen

HQ

Es waren ein paar harte Jahre für die Spieleindustrie, und leider scheint sich die Situation in absehbarer Zeit nicht zu verbessern. Dieses Mal steht Crystal Dynamics erneut in der Schusslinie, da das Studio, das bereits von früheren Entlassungen betroffen war, mit einer zweiten Welle von Stellenstreichungen konfrontiert ist.

Die Nachricht wurde heute auf LinkedIn bekannt gegeben, wo das Unternehmen den Schritt als Folge der "sich entwickelnden Geschäftsbedingungen" erklärte.

"Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen. Es war jedoch notwendig, die langfristige Gesundheit unseres Studios und die kreativen Kernprioritäten in einem sich ständig verändernden Markt zu gewährleisten."

Die genaue Zahl der betroffenen Mitarbeiter ist noch unklar, aber das Studio hat derzeit etwas mehr als 200 Mitarbeiter, die sich auf drei Büros verteilen. Dies ist auch das zweite Mal in kurzer Zeit, dass Embracer sein Versprechen, Crystal Dynamics vor Entlassungen zu schützen, zurückgenommen hat.

Die ohnehin schon wackeligen Aussichten für Tomb Raider sind jetzt noch unsicherer, obwohl das Unternehmen darauf besteht, dass das Projekt nicht betroffen ist. Berichte von Insidern deuten seit langem auf das Gegenteil hin und werfen die Frage auf, wie lange Lara Croft noch durchhalten kann – und wie tief die Krise hinter den Kulissen wirklich reicht.