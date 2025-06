Cronos: The New Dawn wird diesen Herbst starten

HQ

Während des nun abgeschlossenen Xbox Games Showcase wurde ein Projekt, das unter den vielen, vielen Enthüllungen zusammengequetscht wurde, das kommende Survival-Horror-Projekt von Bloober Team, Cronos: The New Dawn. Dies wird ein neues Abenteuer und eine neue IP für den erfahrenen Horrorentwickler sein, da es uns in ein neues und furchterregendes Land führt, und es ist ein Ort, den wir bereits später in diesem Jahr besuchen werden.

Ja, Bloober hat bestätigt, dass Cronos: The New Dawn bereits im Herbst auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Wir haben noch kein festes Datum, aber wir wissen, dass es bei der Veröffentlichung Xbox Play Anywhere unterstützen wird (aber es wird kein Game Pass Start am ersten Tag sein).

In Bezug auf die Handlung des Spiels heißt es: "In diesem packenden Survival-Horror in der dritten Person schlüpfst du in die Rolle des Reisenden, eines Agenten des mysteriösen Kollektivs, dessen Mission es ist, das zu retten, was von der Menschheit übrig geblieben ist. Im zeitverzerrten Albtraum der Zukunft schleichen Monster, die als Waisen bekannt sind, durch das Land. Nach dem Untergang der Menschheit können diese grotesken Kreaturen miteinander verschmelzen, um noch tödlichere Feinde zu erschaffen."

Den Gameplay-Trailer zu Cronos: The New Dawn könnt ihr euch unten ansehen, bevor er in ein paar Monaten erscheint.