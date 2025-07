Cronos: The New Dawn startet in sechs Wochen

HQ

Wir haben eine ganze Weile darauf gewartet, zu erfahren, wann Bloober Team beabsichtigt, sein nächstes Survival-Horror-Spiel, Cronos: The New Dawn, auf den Markt zu bringen. Der polnische Entwickler war sehr daran interessiert, so viele Informationen wie möglich über das Spiel zu teilen, naja, alles außer dem Zeitpunkt, an dem wir es tatsächlich spielen können...

Dies hat sich nun im Rahmen der Nintendo Partner Direct geändert, da wir darüber informiert wurden, dass Cronos: The New Dawn tatsächlich fast da ist und bereits am 5. September veröffentlicht werden soll.

Darüber hinaus wird es nicht nur für PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar sein, da Bloober beabsichtigt, Cronos: The New Dawn auch auf Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen. Wie sich das Spiel auf dem hybriden Nachfolgersystem spielt, sehen Sie sich unten einen Trailer für das Spiel an.