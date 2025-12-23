Cronos: The New Dawn senkt Anfang 2026 seinen Schwierigkeitsgrad

HQ

Normalerweise ist es für Sadisten, wenn Spiele nach dem Start einen neuen Schwierigkeitsgrad hinzufügen. Ein besonders herausforderndes Erlebnis, das dich bereuen wird, überhaupt auf Neues Spiel geklickt zu haben. Cronos: The New Dawn bricht diesen Trend mit seinem neuen Temporal-Diver-Modus, der Anfang nächsten Jahres erscheint.

Der Temporale Taucher-Modus ändert die Geschichte nicht oder Ähnliches, sondern gibt dem Spielercharakter nur mehr Gesundheit und halbiert die Gesundheit der Gegner. Wenn dein Gameplay nicht ganz auf dem Niveau ist, du aber sehen willst, was die Geschichte des Spiels zu bieten hat, sollte Temporal Diver ein flüssigeres Erlebnis bieten.

Es ist auch schön, dass der Titel des Schwierigkeitsgrades dich nicht wie ein großes Baby fühlen lässt, weil du ihn gewählt hast. Außerdem wird empfohlen, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, Anvil of the Collective, für das volle Erlebnis danach zu spielen, sodass du dann Forged in Fire freischalten kannst – den höchsten Schwierigkeitsgrad des Spiels.

Cronos: The New Dawn ist jetzt auf der Nintendo Switch 2, PS5, PC und Xbox Series X/S erhältlich.