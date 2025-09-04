Cronos: The New Dawn hatten überraschend niedrige Entwicklungskosten

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass die Kosten für die Entwicklung von Spielen in den letzten zehn Jahren in die Höhe geschnellt sind, und da die Spiele immer größer werden, wird die Situation für sogenannte AAA-Spiele untragbar. Aber vielleicht macht sich das Bewusstsein breit, dass es besser ist, kleinere, fokussiertere Spiele zu veröffentlichen?

In diesem Frühjahr war Clair Obscur: Expedition 33 ein großer Erfolg, erhielt himmelhohe Einschaltquoten und hervorragende Verkaufszahlen, obwohl es von einem kleinen Team zu relativ niedrigen Kosten produziert wurde - und heute erscheint Hollow Knight: Silksong, von dem erwartet wird, dass es mit einer billigeren Entwicklung als üblich ein großer Erfolg wird.

Nun wird berichtet, dass Cronos: The New Dawn, das wir gestern überprüft und mit hohen Bewertungen bewertet haben, auch sehr günstig in der Entwicklung war. Piotr Babieno, CEO von Bloober Team, sagt:

"Wir haben auch Überlegungen zu den Kosten für die Gründung von Cronos in Höhe von über 100 Mio. PLN festgestellt, ich kann Ihnen versichern, dass das Entwicklungsbudget sicherlich nicht so hoch war, und trotz der Tatsache, dass wir mit sehr guten Verkaufsergebnissen rechnen, ist die Break-even-Schwelle nicht auf einem so hohen Niveau, wie Analysten angeben."

100 Millionen Zloty entsprechen etwa 20,5 Millionen Pfund / 23,5 Millionen Euro, und Babieno behauptet, dass die Kosten geringer sind. Das ist in diesen Zeiten, in denen es nicht ungewöhnlich ist, dass die Entwicklungskosten weit über 100 Millionen Pfund liegen, unglaublich niedrig.

Wenn Cronos: The New Dawn ein Erfolg wird, scheint es vernünftig, dass mehr Entwickler die Möglichkeit in Betracht ziehen werden, die Größe ihrer Spiele etwas zu reduzieren, um mehr und etwas konzentriertere Produkte veröffentlichen zu können. Was denkst du darüber?

Cronos: The New Dawn erscheint morgen für PC, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X.