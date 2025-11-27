Cronos: The New Dawn hat eine halbe Million Exemplare verkauft

HQ

Bloober Team hat enthüllt, dass sein neues Horror-Erlebnis, Cronos: The New Dawn, einen bewundernswerten Verkaufsmeilenstein erreicht hat. Nach dem Start vor fast drei Monaten hat der Titel nun die Marke von einer halben Million verkaufter Exemplare überschritten, wobei über 500.000 Travelers die schreckliche Reise antreten, die das polnische Unternehmen vorbereitet hat.

In der Bestätigung spricht Bloober Team über das Erreichen dieses Meilensteins mit den Worten:

"500.000 Reisende ebnen bereits den Weg durch die gnadenlose Welt, verzerrt zwischen Zeitlinien!

"Auf einen weiteren unglaublichen Meilenstein für #CronosNewDawn – danke von ganzem Herzen!"

Wenn du Cronos: The New Dawn noch nicht gespielt hast, vergiss nicht, unsere Rezension des Spiels zu lesen, um zu sehen, warum dies ein absolutes Muss-Horror-Erlebnis im Jahr 2025 ist.