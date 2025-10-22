Cronos: The New Dawn feiert Halloween mit einem Sale und einer Demo

HQ

Wie wir alle wissen, steht nächste Woche Halloween an, und die Gaming-Welt liebt diesen Feiertag normalerweise sehr. Es wird mit allem gefeiert, von DLCs bis hin zu Dekorationen und Verkäufen und mehr. Wie zum Beispiel Demos.

Bandai Namco hat angekündigt, dass das furchterregende AbenteuerCronos: The New Dawn von ihnen und dem Bloober-Team jetzt kostenlos auf dem PC ausprobiert werden kann. Schaut einfach mal im Epic Games Store oder auf Steam vorbei und ladet euch eine Demo herunter – und außerdem gibt es einen Rabatt von 15 % auf das neu veröffentlichte Spiel, der neben den oben genannten Plattformen auch für GOG, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X gilt.

Wenn Sie wissen möchten, warum wir denken, dass Sie es ausprobieren sollten, schauen Sie sich unseren Testbericht an, den Sie hier finden.