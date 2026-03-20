Crimson Desert lässt Intel Arc komplett außer Acht, kein Fix in Sicht - Spieler werden aufgefordert, eine Rückerstattung zu beantragen

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Der Start von Crimson Desert verlief bereits alles andere als reibungslos, und nun ist ein weiteres Problem aufgetaucht, das wahrscheinlich eine bestimmte Gruppe von PC-Spielern frustrieren wird. Pearl Abyss hat bestätigt, dass das Spiel auf Intel-Arc-Grafikkarten überhaupt nicht unterstützt wird - und das gilt auch für Handheld-Geräte wie den MSI Claw.

Außerdem ist das kein Bug; Unterstützung ist schlichtweg nicht vorhanden. Das Team hat außerdem erklärt, dass es derzeit keine Pläne gibt, das "Problem" zu beheben, und empfiehlt vielmehr, dass die Betroffenen eine Rückerstattung beantragen.

"Nein, Crimson Desert unterstützt derzeit keine Intel Arc Grafikkarten. Wenn ihr das Spiel mit Intel-Arc-Unterstützung gekauft haben, beachtet bitte die Rückerstattungsrichtlinie der Plattform, auf der das Spiel gekauft wurde, um verfügbare Optionen zu erhalten. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten."

Zugegeben, die ARC-Plattform ist im Vergleich zu Nvidia und AMD, den beiden großen Giganten der Branche, immer noch relativ klein. Diese Entscheidung bedeutet jedoch, dass eine größere Gruppe von Spielern praktisch vollständig davon ausgeschlossen wird, Crimson Desert zu erleben, eines der am meisten gehypten Spiele dieses Jahres.

Das ist besonders frustrierend für MSI-Claw-Besitzer, da es praktisch die einzige Handheld-"PC-Konsole" mit ARC unter der Haube ist, die somit komplett im Hintergrund steht.

Die ganze Situation wird noch merkwürdiger, da Crimson Desert ansonsten moderne Technologien wie DLSS und FSR fördert und gleichzeitig einen der etablierten GPU-Akteure komplett ignoriert.

Hast du ARC auf deinem Computer installiert oder besitzt du eine MSI Claw und bist davon betroffen, Crimson Desert nicht spielen zu können?