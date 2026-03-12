Crimson Desert enthüllt Launch-Trailer, physische Exemplare sind bereits in der Wildnis erhältlich

HQ

Crimson Desert, wahrscheinlich das meistdiskutierte Spiel Anfang 2026, steht kurz davor. Um den Launch des Spiels kurz vor der Tür zu feiern, hat Pearl Abyss einen bombastischen Launch-Trailer veröffentlicht, der uns die Action, die Welt, die Bosse und mehr in einem mundgerechten Paket präsentiert.

Auch wenn der Launch-Trailer uns vielleicht nicht viele neue Informationen liefert, erinnert er uns an die weitläufige Welt und die intensive Action, die Crimson Desert in den Jahren seit seiner ersten Enthüllung im Auge behalten haben.

Auch wenn der Start noch eine Woche entfernt ist, haben einige Fans bereits ihre physischen Exemplare des Spiels erhalten und berichten über die Neuankünfte auf Reddit. Kommentare zu diesen Beiträgen sagen uns, dass ein digitales Update verhindern wird, dass Leute das Spiel frühzeitig spielen, aber es ist vielleicht am besten, deine Social-Media-Kanäle bald im Voraus stummzuschalten, falls Spoiler auftauchen.