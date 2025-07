Creative Assembly verzögert den DLC "Gezeiten der Qual" um Total War: Warhammer III

HQ

Der kommende DLC "Tides of Torment" für Total War: Warhammer III wurde verschoben. Der DLC soll einen neuen Lord und Einheiten für Slaanesh und Norsca sowie eine dritte, noch unbenannte Fraktion enthalten und sollte diesen Sommer veröffentlicht werden.

Dieses Datum hat sich nun jedoch geändert. Wie Entwickler Creative Assembly in einem neuen Blogbeitrag angekündigt hat, wird Tides of Torment nun noch in diesem Jahr veröffentlicht. Ein festes Datum wird es später geben, und das endgültige What's Next-Video wurde ebenfalls verschoben, da es zusätzliche Änderungen behandeln wird, die bis zur Veröffentlichung des DLCs vorgenommen wurden.

Creative Assembly gibt als Grund für die Verzögerung an, dass Spieltests zeigen, dass sie mit dem DLC mehr erreichen können. "In den letzten Spieltests haben wir uns gefragt, ob dieser nächste DLC die Standards erfüllt, die wir in den letzten Veröffentlichungen gesetzt haben, und die kurze Antwort lautete nein. Wir wissen jedoch, dass es das kann, und deshalb wollen wir mehr Zeit damit verbringen, daran zu arbeiten, den Inhalt zu überprüfen und die Spielerlebnisse zu verbessern, die es bringen wird", heißt es in dem Blogbeitrag.

Im Sommer gibt es noch mehr Inhalte. Im Juli wird die Belagerung des Testgeländes verbessert. Im August wird es ein What's Next-Video über die dritte Fraktion in Tides of Torment geben, von der die Fans derzeit glauben, dass es sich um die Hochelfen handeln könnte, sowie ein großes Quality-of-Life-Update für Tomb Kings und Lizardmen. Der September sieht etwas ruhiger aus, aber das liegt daran, dass ab diesem Zeitpunkt alle Hände voll zu tun sind für Tides of Torment.