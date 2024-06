Crash Bandicoot: Nsane Trilogy hat sich 20 Millionen Mal verkauft

HQ

Die Remakes der ersten drei Crash Bandicoot-Spiele führten wochenlang die Verkaufscharts an, daher war es nicht verwunderlich, dass Crash Bandicoot: Nsane Trilogy weniger als zwei Jahre nach der Veröffentlichung über 10 Millionen Einheiten ausgeliefert hatte. Nun, seitdem sind fünf Jahre vergangen, und die Zahl ist deutlich gestiegen.

Tatsächlich hat es sich verdoppelt, da der offizielle X-Account des Franchise bekannt gibt, dass Crash Bandicoot: Nsane Trilogy mehr als 20 Millionen Exemplare verkauft hat. Das wird sogar durchverkauft, nicht verkauft, was bedeutet, dass es sich um echte Spiele in den Häusern der Leute oder in digitalen Bibliotheken handelt.

Dann wäre es sehr verständlich, wenn Crash Bandicoot 5 das Spiel ist, das Toys for Bob, die Entwickler von Crash Bandicoot 4: It's About Time, für die Xbox Game Studios machen.