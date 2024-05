Toys for Bob befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium für sein nächstes Spiel

HQ

Toys for Bob ist offiziell wieder ein Indie-Entwickler. Die Nachricht wurde kürzlich vom Studio bestätigt, bevor das Team vor ein paar Stunden in den sozialen Medien einige Pläne für die nächsten Schritte darlegte.

Das Indie-Team hat bekannt gegeben, dass es sich in einem frühen Stadium der Entwicklung eines brandneuen Spiels befindet. Es gibt keine Informationen darüber, was genau dieses Spiel sein wird, und es sieht auch nicht so aus, als würden wir für eine Weile viel mehr darüber hören, da Toys for Bob besagt "Wir sind noch sehr früh in der Entwicklung, also werden Sie vielleicht eine Weile nichts von uns hören".

Wir sollten uns trotzdem freuen, denn das talentierte Team verspricht auch, dass es "hart an einer Erfahrung arbeitet, von der wir so inspiriert sind!"

Andernfalls können wir davon ausgehen, dass dieses Spiel von Xbox veröffentlicht wird, da ein Deal zwischen den beiden Unternehmen bereits in Stein gemeißelt ist.