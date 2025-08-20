Craig Mazin über The Last of Us S3: "Es wird länger dauern als Staffel 2"

HQ

HBOs Adaption des meistverkauften und weltweit gefeierten Spiels von Naughty Dog über Ellie & Joel läuft immer noch gut, und jeder, der die zweite Staffel gesehen hat, weiß, was ihn in der kommenden dritten Staffel erwartet. Abby. Der größte Teil der Geschichte dreht sich um Abby und wie sie als Teil der Washington Liberation Front (ehemals die Fireflies) mit ihren Dämonen ringt, und um die Tatsache, dass sie Joel kaltblütig ermordet hat, nachdem sie über ein Jahr lang nach ihm gesucht hatte. Die zweite Staffel der HBO-Serie wurde sehr gut aufgenommen und wurde kürzlich für 16 Emmys nominiert, aber trotzdem gab es einige kritische Stimmen, die sagten, dass die Geschichte überstürzt wurde und dass Showrunner Craig Mazin zu viele wichtige Aspekte übersprungen hat, die im Spiel enthalten waren. Mazin beabsichtigt, diese Kritiker nun zu besänftigen, indem er eine längere und inhaltsreichere dritte Staffel verspricht, was er kürzlich in einem Interview mit The Hollywood Reporter ausstrahlte:

"Staffel 3 wird länger sein als Staffel 2. Staffel 3 wird eher auf Augenhöhe mit Staffel 1 sein. Mehr für das Geld."

Mazin sprach auch die Tatsache an, dass The Last of Us-Regisseur Neil Druckmann von Naughty Dog kürzlich die TV-Serie verlassen hat, um sich auf die kommenden beiden Spiele des Studios zu konzentrieren:

"Ich war so ziemlich ein Mönch, der die meiste Zeit alleine in einem Raum schrieb. Und ich habe im Laufe der Staffeln 1 und 2 so viel aus den Gesprächen mit Naughty Dog mitgenommen. Als wir Staffel 2 gemacht haben, haben wir wirklich darüber nachgedacht, was danach kommt, denn man kann nicht wirklich die Hälfte der Geschichte erzählen, ohne darüber nachzudenken, wie die ganze Geschichte aussehen sollte. Wir haben also wirklich diese Arbeit reingesteckt. Neil hatte schon immer einen Vollzeitjob als Regisseur von Naughty Dog, also war ich immer in Kanada, wo die Produktion ist, und letztendlich wird es so ziemlich wie gewohnt weitergehen." "