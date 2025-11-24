Counter-Strike-Schöpfer Minh Le "möchte" sein nächstes Spiel, Alpha Response ", auf Konsolen bringen

HQ

Wenn Sie mit dem Namen Minh "Gooseman" Le nicht vertraut sind, werden Sie seine Schöpfung definitiv kennen. Der Entwickler gilt als Vater von Counter-Strike, der Person, die einen Mod zu einem Hit-Phänomen für Valve machte, und eines Titels, der heute, nach mehreren Iterationen und Weiterentwicklungen, einer der größten Ego-Shooter der Welt ist.

Aber Le arbeitet schon seit einiger Zeit nicht mehr an Counter-Strike, da der Entwickler stattdessen an Ultimo Ratio Games arbeitet, um Alpha Response zu entwickeln, ein dynamisches Polizei-Action-FPS, das die Spieler dazu auffordert, Krisen mit Bruchteilen einer Sekunde zu lösen.

Während unserer Zeit bei San Diego Comic Con Malaga hatten wir das Privileg, uns mit Le zu treffen, um Alpha Response zu besprechen und ihn über die späteren Veröffentlichungspläne des Spiels zu informieren. Als er speziell nach dem Konsolenmarkt gefragt wurde und ob er ihn erkunden wolle, äußerte Le:

"Nun, mir ist klar, dass das Konsolenpublikum zu wachsen beginnt und es eine riesige Zielgruppe und einen riesigen Appetit auf FPS-Spiele gibt. Deshalb möchte ich unser Spiel wirklich dem Konsolenpublikum zugänglich machen, aber dafür müssen wir mit dem Publisher zusammenarbeiten. Aber ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass es einen Appetit auf unsere Spiele gibt, aber aus Entwicklersicht habe ich es immer bevorzugt, die Spiele auf dem PC zu machen, weil es einfach einfacher ist, weil wir dort die Spiele entwickeln. Wenn wir also die Spiele entwickeln, haben wir eine unmittelbarere Verbindung zu den Spielern, die das Spiel eng spielen können, weil wir es entwickeln, sie können es spielen und uns Feedback geben, wie wir es verbessern können. Deshalb hatte ich immer das Gefühl, dass die Entwicklung der Spiele auf dem PC immer dazu führt, dass die Spiele von der PC-Fangemeinde stammen."

Das vollständige Interview mit Gooseman können Sie unten mit lokalisierten Untertiteln sehen, um mehr über das Spiel und seine Inspiration zu erfahren.