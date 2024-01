Counter-Strike: Global Offensive wird nicht mehr unterstützt

HQ

Wir haben uns langsam aber sicher an Counter-Strike 2 gewöhnt, seit es letztes Jahr veröffentlicht wurde, aber Fans von Counter-Strike: Global Offensive waren nicht gerade glücklich, als sie erfuhren, dass ihr Lieblings-Shooter in ein Regal gestellt werden würde.

Was einst als der beste Shooter auf dem PC galt, hat nun wirklich Staub angesetzt. Wie in einem Support-Dokument von Valve dargelegt, endete der Support für Counter-Strike: Global Offensive am 1. Januar 2024.

Du kannst immer noch auf die Legacy-Version des Spiels zugreifen, aber da weiter an Counter-Strike 2 gearbeitet wird, ist es wahrscheinlich, dass diese Version des älteren Titels im Laufe der Zeit langsam an Funktionen verlieren wird. Es wurde bereits erwähnt, dass Spieler den Zugriff auf das Inventar verlieren könnten.