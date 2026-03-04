Counter-Strike: Global Offensive erhebt sich aus seinem Grab mit einer eigenen Steam-Seite und einem kostenlosen Download

HQ

Wenn ich hier kurz subjektiv sein darf, möchte ich anmerken, dass Valve mit dem Start von Counter-Strike 2 wirklich versagt hat. Das Töten des beliebtesten Spiels und die Ersetzung durch eine glänzendere, flachere Kopie war etwas, wofür Blizzard kritisiert wurde und bis heute tut. Valve hat einen Freifahrtschein bekommen, aber es scheint, als würde der Steam-Besitzer endlich nachgeben und uns Zugang zu irgendeiner Form unseres alten Lieblings Counter-Strike: Global Offensive gewähren.

Für den ehemals toten Shooter wurde eine neue Steam-Seite erstellt, und du kannst Counter-Strike: Global Offensive komplett kostenlos davon installieren. Wenn du denkst, das ist Valve, das sich selbst ins Bein schießt, weil es CS-Spieler nur spalten wird, dann solltest du darauf hinweisen, dass du nicht einfach so schnell nach einem Counter-Strike: Global Offensive Match suchen kannst wie bei CS2. Zum Zeitpunkt des Schreibens stehen nur Community-Server zur Verfügung, was uns eine im Wesentlichen neutralisierte Version des ursprünglichen Erlebnisses bietet.

Dennoch scheint es die Fans beeindruckt zu haben, die ihrem geliebten CS:GO treu bleiben. Das Spiel hat bereits über 5.000 Rezensionen erhalten und liegt derzeit bei einer Bewertung von überwältigend positiv. "Bin gerade aus einem dreijährigen Koma aufgewacht. Ich bin so froh, endlich wieder mein Lieblingsspiel spielen zu können! Ich kann es kaum erwarten, auf Cobblestone und Cache einzusteigen. Sicherlich hat Valve nicht die Hälfte des Inhalts gelöscht und durch eine fehlerhafte Fortsetzung ersetzt, oder?" schreibt ein Rezensent.

"Tolles Spiel, schrecklich für meinen Schlafrhythmus. Erstaunliche Erinnerungen, fragwürdige Teamkollegen und unvergessliche Momente. Ich vermisse dich", schrieb ein anderer.

Es ist offensichtlich, dass die Leute weiterhin eine große Vorliebe für CS:GO haben, aber ob Valve das ausnutzen wird, ist eine ganz andere Geschichte. Zumindest ist sie in irgendeiner Form zurück.