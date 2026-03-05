Control Resonant s Kampf klingt sehr nach Bayonetta und Devil May Cry

HQ

Es gibt viele Dinge, die Control Resonant nicht sind. Es ist kein Open-World-Spiel, noch ein Soulslike. Es lässt dich nicht auf Nahkampf verzichten und dich auf Fernkampf-Builds konzentrieren, und lässt dich auch nicht komplett isoliert, da Dylans Handlerin Zoe die paranormalen Straßen Manhattans aus der Ferne beobachtet. All das zusammen macht das Spiel zu einem ziemlich einzigartigen Erlebnis, mit dem wir dennoch Vergleiche ziehen können.

In einem neuen, ausführlichen Artikel im PS Blog finden wir viele interessante Details über Control Resonant. Wenn man sich mit dem Kampf beschäftigt, ist klar, dass das Spiel ein wenig wie Bayonetta oder Devil May Cry funktioniert. "Die Action setzt jetzt stärker auf Nahkampf und übernatürliche Synergie", heißt es im Abschnitt von Remedy über den Kampf.

"Im Zentrum steht der Aberrant, Dylans verwandelnde Nahkampfwaffe. Es wechselt zwischen unterschiedlichen Primär- und Sekundärformen sowie mächtigen Combo Enders, sodass du Geschwindigkeit, Reichweite und Kampfrolle innerhalb eines einzigen Builds anpassen kannst."

Auch der Kampf setzt stark auf Schwung. Je mehr du angreifst und aggressiv spielst, desto mehr Kontrolle hast du über das gesamte Schlachtfeld. Es erzeugt eine Schleife, die darauf ausgelegt ist, deine Entschlossenheit als Spieler zu belohnen, und hoffentlich fühlt sich das Spiel großartig an.