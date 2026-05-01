Control Resonant enthüllt erste Details zu New Game Plus

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Remedy setzt offensichtlich große Hoffnungen darauf, dass New Game Plus eine völlig neue Spielweise in Control Resonant bietet, da dies Thema eines PlayStation-Blog-Beitrags ist. Die Fortsetzung von Control hat noch nicht einmal ein Veröffentlichungsdatum, aber wir wissen genau, was uns erwartet, wenn wir unseren ersten Durchlauf mit Resonant abschließen.

Wie Remedy im PS BloG erklärt, geht es bei Control Resonant New Game Plus nicht darum, einen perfekten Build zu nehmen und ihn beim schnellen Durchspielen stärker wirken zu lassen, sondern eine weitere Ebene der Anpassung. Eine wichtige Möglichkeit, wie dies geschieht, ist das Freischalten eines zusätzlichen Artefakt-Slots. Artefakte haben wir bisher nicht oft gehört, aber sie sind Schlüsselgegenstände, mit denen du Zugang zu permanenten, passiven Buffs hast, solange sie ausgerüstet sind. Im Basisspiel kannst du bis zu drei haben, während du in New Game Plus vier ausrüsten kannst.

Wie zu erwarten, wird die Welt etwas schwieriger zu bewältigen, wenn man sich entscheidet, das Spiel erneut zu spielen. Remedy beschreibt neue Bossverhaltensweisen, stärkere Gegner und umgestaltete Begegnungen, die dich dazu bringen könnten, deinen Build gegenüber dem vorher Funktionierenden anzupassen.

Da nicht alles in einem einzigen Durchlauf gefunden werden kann, scheint es, als müssten wir Manhattan erneut antreten, wenn wir zu 100 % Control Resonant sein wollen. Zum Glück hat Remedy vorausgedacht, und wenn wir für New Game Plus zurückkehren, warten viele Extras, die unser Interesse aufrechterhalten.