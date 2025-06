Consume Me ist ein Indie-Spiel, das dich dazu bringen soll, deine Tage als Teenager noch einmal zu erleben

In der Regel ist das Leben eines Teenagers ein verwirrender und herausfordernder Teil des Lebens, da die Kombination aus der Suche nach einem Platz in der Welt und dem Umgang mit einer überwältigenden Anzahl neuer Emotionen eine Menge sein kann, mit der man umgehen muss. Es ist ein Teil des Lebens der Menschen, auf den man mit Stolz zurückblickt, aber auch keine Zeit, die die Menschen wahrscheinlich nur allzu gerne wiederholen würden. Die Entwickler Jenny Jiao Hsia, AP Thompson, Jie En Lee, Violet W-P und Ken "coda" Snyder sind anderer Meinung.

Als Teil von Day of the Devs haben wir gerade Consume Me kennengelernt, ein Lebenssimulations-RPG, in dem es darum geht, deine Teenager-Tage wieder zu erleben. Dieses Einzelspieler-Erlebnis wird als "düster-lustige Coming-of-Age-Geschichte" beschrieben, die sich über all die Irrungen und Wirrungen des Teenager-Daseins lustig machen soll.

Was das Spiel betrifft, so ist es ein Spiel der Entscheidungen, was bedeutet, dass du häufig entscheiden musst, wie du einige der größten Herausforderungen des Lebens anpackst, sei es, wie du Ablenkungen beim Lernen vermeidest, wie du während einer Diät genug isst, wie du das Herz deines Schwarms effektiv gewinnst, wie du genug Geld sparst und gleichzeitig kaum den Mindestlohn erhältst... Klingt lustig, oder?

Consume Me geht es darum, die Geschichte und das Erlebnis um deine Entscheidungen herum zu gestalten, und das führt zu einem von 13 möglichen Enden, die als "größtenteils schlecht" beschrieben werden. Unnötig zu erwähnen, dass wir mit Consume Me ein ziemlich einzigartiges Spiel auf Lager haben, und du kannst es bald selbst ausprobieren, denn es erscheint am 25. September 2025 auf PC und Mac. Schauen Sie sich unten einen Trailer an.