Constance erscheint diesen November für PC, Konsolen folgen

Während der Future Games Show tauchten Entwickler btf Games und Co-Publishing-Partner ByteRockers Games auf, um ein Veröffentlichungsdatum für das handgezeichnete 2D-Action-Adventure Metroidvania zu vergeben, das als Constance bekannt ist.

Dieses Spiel dreht sich um die titelgebende Protagonistin, die unter einer sich verschlechternden psychischen Gesundheit leidet. In dem Abenteuer reist Constance durch sechs einzigartige Biome mit farbenfrohen, aber verfallenden Levels, in denen es darum geht, Mal- und Pinselfähigkeiten und -fähigkeiten einzusetzen, um Bedrohungen zu überwinden und herausfordernde Plattformziele zu übertreffen. Mit einer Prise Rätsellösung, die dem Gesamtrezept hinzugefügt wurde, einer Welt mit mehreren Wegen, denen man folgen kann, Bosskämpfen, die man abschließen muss, Sammlerstücken, die man jagen kann, und Upgrades, die man erwerben kann, gibt es in diesem Spiel viel, worauf du dich konzentrieren kannst.

Vor diesem Hintergrund fragen Sie sich vielleicht, wann genau Constance auf den Markt kommen wird? Das Spiel soll am 24. November auf dem PC erscheinen und dann 2026 auf PS5, Xbox Series X/S, Switch und Switch 2 folgen.

Seht euch unten den Trailer zum Veröffentlichungsdatum des Spiels an.