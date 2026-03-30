Conquest komplettiert den 18-Charakter-Kader Invincible VS: Hier ist die vollständige Startaufstellung

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Am Wochenende teilte der Entwickler Quarter Up während eines Auftritts bei den Evo Awards 2026 einige letzte Informationen zum Tag-Fighting-Spiel Invincible VS.

Das Spiel erscheint am 30. April auf PC, PS5 und Xbox Series X/S, mit einem Beta-Wochenende am nächsten Wochenende, und wir kennen nun den 18. und letzten Launch-Charakter des Spiels, bei dem einer von Mark "Invinicible" Graysons größten Feinden mitmacht.

Der ikonische Conquest wird am Launch-Tag als spielbarer Charakter zum Titel stoßen und bringt seinen charakteristischen und wirklich skrupellosen Gewaltstil mit. Als "verheerender und unbeugsamer "Striker" angesehen, kann Conquest intensiven Druck ausüben, um "seine Gegner mit kraftvollen Schlägen, strategischen Gegenprojektilen und einem aufladenden Schlag, der Geschwindigkeit aufbaut und Superrüstung beim Bewegen gewinnt, zu überwältigen."

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Mit dem Erscheinen von Conquest ist unten die vollständige Startaufstellung der Charaktere zu sehen:



Unbesiegbar



Atom Eve



Omni-Man



Rex Splode



Dupli-Kate



Cecil Steadman



Allen der Außerirdische



Kugelsicher



Roboter



Monster Girl



Titan



Thula



Battle Beast



Anissa



Lucan



Powerplex



Eroberung



Ella Mental (die einzige ursprüngliche Startfigur)



Darüber hinaus wurden Pläne für das erste Jahr der Unterstützung nach dem Launch vorgestellt, mit vier neuen spielbaren Charakteren, die innerhalb der ersten 12 Monate debütieren sollen. Wir kennen den vollständigen bestätigten Ablauf noch nicht, aber wir wissen, dass Universa ankommen wird, um das Ganze zu beginnen, und dann vom Unsterblichen gefolgt wird. Zwei weitere Charaktere werden dann im Herbst und Winter erscheinen. Wir können nur hoffen, dass einer davon Thragg sein wird...

Wirst du im April Invincible VS spielen?