Confinement bietet einen verstörenden Trailer vor seiner Premiere im September

Es fühlt sich an, als ob derzeit jeder zweite Filmtrailer für einen kommenden Horrorfilm ist, was vielleicht nicht so überraschend ist, wenn man bedenkt, dass der Oktober weniger als zwei Monate entfernt ist. Einer der Filme, die Premiere feiern sollen, ist Confinement , inszeniert von Peter Howitt (Sliding Doors, Johnny English).

Die Geschichte folgt Stella (gespielt von Nathalie Emmanuel, am bekanntesten für ihre Rolle als Missandei in Game of Thrones), einer kürzlich verwitweten Frau, die mit ihrem verstorbenen Ehemann ein Kind erwartet. Ihr wird eine Unterkunft auf dem Anwesen der Verwandten ihres verstorbenen Mannes angeboten, doch was als großzügiges Angebot beginnt, entwickelt sich bald zu etwas ganz anderem, da die Familie ein ungewöhnliches Interesse an ihrem ungeborenen Kind zeigt.

Confinement feiert am 1. September Premiere, und in einem klaustrophobischen ersten Trailer bekommen wir nun einen Vorgeschmack auf die unheimliche Atmosphäre und die seltsamen Familiendynamiken. Wie üblich, schau es dir unten an.