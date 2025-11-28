Conference League-Ergebnisse vom Spieltag 4: Zwei Teams bestätigt sich qualifiziert

HQ

Die UEFA Conference League absolvierte zwei Drittel der Ligaphase, mit Spieltag 4, und kein Team hat nach dem 2:2-Unentschieden zwischen Samsunspor (aus der Türkei) und Breidablik (aus Island) alle 12 Punkte erzielt. Das reicht jedoch dennoch aus, damit Samsunspor an der Tabellenspitze steht und zu den ersten beiden gehört, die sich für die nächste Runde qualifizieren, neben Straßburg, das Crystal Palace mit 2:1 besiegte.

Das Londoner Team fällt mit zwei Siegen und zwei Niederlagen auf den 18. Platz zurück, sodass sie darum kämpfen werden, besser als auf Platz 24 zu landen, um eine Ausscheidung zu vermeiden. Rayo Vallecano aus Madrid erlitt seine erste Niederlage, 1:2 gegen Slovan Bratislava.

Dies sind die Ergebnisse des 4. Spieltages der UEFA Conference League:



AZ Alkmaar 2-0 Shelbourne



Hamrun Spartans 3-1 Lincoln Red Imps



Zrinjski 2-1 Häcken



Lech Poznań 2-0 Lausanne-Sport



Omonoia 2-0 Dynamo Kiew



Raków 4-1 SK Stromschnellen



Sigma Olomouc 2-1 Celje



Universitatea Craiova 1-0 Mainz



Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano



Aberdeen 1-1 Noah



Fiorentina 0-1 AEK Athen



Breidablik 2-2 Samsunspor



Drita 1-0 Shkëndija



Rijeka 0-0 AEK Larnaca



Jagiellonia Białystok 1-0 KuPS Kuopio



Legia Warszawa 0-1 Sparta Praha



Straßburg 2:1 Crystal Palace



Shamrock Rovers 1-2 Shakhtar Donezk



Wann endet die Conference League die Ligaphase?

Die UEFA Conference League beendet die Ligaphase früher als die Europa League und Champions League. Der vorletzte Spieltag ist am Donnerstag, den 11. Dezember, und dann endet alles eine Woche später, an einem einheitlichen Spieltag am 18. Dezember, wobei alle Spiele um 21 Uhr MEZ, 20 GMT, beginnen.