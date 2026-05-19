Competitive Rainbow Six: Siege X kommt im November nach Osaka

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Jetzt, da der Salt Lake City Major zu Ende gegangen ist und ein Sieger bestimmt wurde, richten sich alle Blicke auf das, was als Nächstes in der Welt des Wettbewerbs Rainbow Six: Siege X kommt. Zu diesem Zweck haben Ubisoft und BLAST nun den Standort des nächsten Majors für diese Saison bestätigt und darauf hingewiesen, dass das Geschehen für ein großes Event, das für November geplant ist, nach Japan zurückkehren wird.

Die genauen Daten und der Ort sind vom 7. bis 15. November, wobei Osaka die Gastgeberstadt ist. Auch die ATC Hall in der Stadt wird Austragungsort des Geschehens sein, bei dem 600.000 Dollar für die wenigen internationalen Teams auf dem Spiel stehen, die eine Einladung zum letzten Major der Saison vor dem Six Invitational 2027 im Februar erhalten, das für Brasilien geplant ist.

Die Tickets für das Osaka Major gehen am 8. Juni in den Verkauf, wobei die vollständige, bestätigte Liste der Teams in den kommenden Monaten noch festgelegt wird.