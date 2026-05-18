DarkZero zum Rainbow Six: Siege X Salt Lake Stadtchampion Major gekrönt

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Wir haben gerade ein wirklich hektisches Wochenende voller Esports-Action hinter uns, da die Turniere in den wettbewerbsintensiven Counter-Strike 2, Call of Duty: Black Ops 7, Valorant, Halo Infinite und sogar den Rainbow Six: Siege X Event-Szenen zu Ende gegangen sind. Was den letztgenannten Titel betrifft: Das Salt Lake City Major ist nun abgeschlossen und beendet eines der wenigen großen und internationalen Events der Saison.

Nach einigen arbeitsreichen Tagen endeten die Playoffs damit, dass DarkZero als Sieger hervorging und nach einem dominanten 3:1-Sieg gegen Shopify Rebellion im Finale den Pokal in die Höhe hob. Dieses Ergebnis hat der Organisation nicht nur Trophäen gebracht, sondern auch mit 200.000 Dollar Preisgeld nach Hause gefahren und das Selbstvertrauen gestärkt, weiterzumachen, während sie versucht, in der North America League wieder in die Region zurückzukommen.

Diese Trophäe ist außerdem die erste große Trophäe, die DarkZero seit vier Jahren gewonnen hat, da sie zuletzt im Mai 2022 beim Charlotte Major einen Pokal in die Höhe hob. Die NAL kehrt für ihre nächste Runde vom 10. Juni bis 17. Juli zurück, bei der Plätze bei der Esports-Weltmeisterschaft auf dem Spiel stehen.