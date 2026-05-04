Comicon Napoli schließt ihre 26. Ausgabe mit über 183.000 Besuchern und fast 500 besonderen Gästen ab

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Die Comicon Napoli 2026 schloss gestern ihre 26. Ausgabe ab und bestätigte damit ihren Status als beliebteste Popkultur-Veranstaltung Südeuropas. Die Zahlen für dieses Jahr sind ausgezeichnet: über 183.000 Teilnehmer zwischen Donnerstag, dem 30. April, und Sonntag, dem 3. Mai. 480 besondere Gäste, sowohl aus Italien als auch aus aller Welt. 650 Veranstaltungen, darunter Panels mit Gästen, Filmvorführungen, Cosplay-Wettbewerbe usw., sowie mehr als 520 Unternehmen und Geschäfte, die alles (oder fast alles) aus der Welt von Comics, Film, Fernsehen, Manga, Anime, asiatischer Kultur, Videospielen, LARP und Musik bringen.

Diese Ausgabe von Comicon Napoli wird für Besuche des Schöpfers von Rat-Man, Magister Leo Ortolani, des Regisseurs von Shonen Jump und Herausgeber von Dragon Ball, Kazuhiko Torishima, sowie des Autors der Vinland-Saga, Mokoto Yukimura, in Erinnerung bleiben. Die Veranstaltung feierte stilvoll die Anwesenheit von Troy Baker, Tomoyuki Tanaka, Jane Perry und Krisy Rider sowie John McGinley, Crystal Reed und den Stars der Serie FROM, Catalina Sandino Moreno und Scott McCord.

Comicon Napoli hat außerdem angekündigt, dass im nächsten Jahr eine neue Ausgabe, die 27., stattfinden wird, die vom 29. April bis 2. Mai 2027 stattfindet, aber das ist noch nicht alles für die Comicon-Organisatoren in diesem Jahr. Nächsten Monat, vom 26. bis 28. Juni, findet Comicon Bergamo statt, das dieselbe Begeisterung für Popkultur nach Norditalien bringt und außerdem prominente Persönlichkeiten wie den Mitbegründer von Dragon Quest, Yūji Horii, präsentieren wird.

Planst du, an der kommenden Comicon Bergamo oder Comicon Napoli 2027 teilzunehmen?