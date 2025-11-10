Comic-Veteran Joe Kelly spricht über das Schreiben von Marvel's Deadpool VR: "Es ist verrückt"

HQ

Comic-Fans werden mit der Arbeit von Joe Kelly nur allzu vertraut sein, denn der amerikanische Autor hat im Laufe der Jahre alle möglichen Geschichten geschrieben, darunter für Spider-Man, die Uncanny X-Men, Superman, Justice League und sogar den allseits beliebten Breaker der vierten Wand, Deadpool.

Kelly schreibt seit Jahren Deadpool Geschichten, aber bald wird eine einzigartigere Herausforderung rund um die Figur auf den Markt kommen, bei der Kelly eine große Rolle spielt. Die Rede ist von Marvel's Deadpool VR, einem Virtual-Reality-Action-Erlebnis, das die Spieler in die Lage von Deadpool versetzt und ein blutiges und gewalttätiges Abenteuer erlebt. Das Spiel soll nächste Woche am 18. November auf Meta Quest Geräten erscheinen, und da das der Fall ist, haben wir Kelly gefragt, wie es war, an dem Projekt zu arbeiten.

"Ich habe gerade die Arbeit an dem Deadpool VR-Spiel abgeschlossen und das wird bald für Meta Quest erscheinen. Neil Patrick Harris ist Deadpool. Es ist verrückt. Es gibt eine Menge wirklich lustiger Sachen darin. Ich bin sehr aufgeregt darüber. Es ist ein VR-Spiel, also nicht für jeden geeignet."

Kelly sprach weiter über die Herausforderungen und Unterschiede beim Schreiben eines VR-Spiels im Vergleich zu traditionellen Nicht-VR-Spielerlebnissen und sogar Comics.

"Ja, das würde ich sagen. Es ist definitiv ein getriebenes Spiel. Wir müssen euch durch die Geschichte tragen. Es ist nicht wie in einer offenen Welt. Eine offene Welt mit Deadpool wäre ziemlich spektakulär. Aber es ist ein unglaubliches Spiel. Twisted Pixel sind die Entwickler. Sie sind unglaublich. Großartiger Regisseur. Viel Dialog. Viel Wiederspielwert. Ich denke, es wird wirklich Spaß machen."

Schauen Sie sich das vollständige Interview mit Kelly unten an, mit vollständig lokalisierten Untertiteln, um mehr über die Zeit des Autors bei der Arbeit an Spider-Man zu erfahren.