Colossus sollte in Deadpool & Wolverine sterben

Es mag schwer zu glauben sein, aber es gab eine Zeit, in der Deadpool & Wolverine Logan überhaupt nicht involviert war. Immerhin hat es eine Weile gedauert, bis Hugh Jackman für den Film unterschrieben hat, und davor war die Geschichte völlig anders als die, die wir auf der Leinwand gesehen haben. Ryan Reynolds erzählte Collider, dass er ursprünglich geplant hatte, Colossus im Film zu töten, aber in der Filmversion war die Rolle von Colossus sehr klein und lebt daher weiter.

Zusätzlich zu der Aussage, dass Jackmans Zustimmung zur Rückkehr wahrscheinlich das Leben von Colossus ' gerettet hat, fügt Reynolds hinzu: "Und man sieht, wie Wade aus dem Bild tritt. Und man hielt den leeren Rahmen für etwa zwei Minuten seines Colossus-Körpers fest, einfach unerträglich. Wie etwas, bei dem das Studio sagen würde: 'Das kannst du nicht machen!' Und Wade geht, kommt zurück ins Bild, trägt den kompletten Deadpool-Anzug, und die Schwerter, zieht sie heraus, tritt die Tür auf, 'Like a Prayer' beginnt und dieser MoCo schoss gegen wie, ich weiß nicht, Zombies, ich vergesse, was für ein Bösewicht war. Und es war - ich liebte es, und es war so eine kraftvolle Sequenz. Aber diese Konstruktion ist immer noch da, aber jetzt ist sie bei Wolverine. Und natürlich beginnt und endet es ganz anders."

Vielleicht bedeutet das, dass Colossus eine größere Rolle in der Marvel Cinematic Universe spielen wird, da er diesen Film überlebt hat. Was denkst du?