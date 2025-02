Colman Domingo wollte nicht Kang den Eroberer im Marvel Cinematic Universe spielen

HQ

Vor einiger Zeit, nachdem Jonathan Majors die Rolle des Kang the Conqueror in der Marvel Cinematic Universe nach einer Reihe von Anschuldigungen gegen den Schauspieler verloren hatte, die ein ehemaliger Partner gegen den Schauspieler erhoben hatte, stellte sich die große Frage, wer die Position des nächsten großen bösen Bösewichts übernehmen würde, nach einem Infinity Saga mit Josh Brolins Thanos in der Hauptrolle. Für eine kurze Zeit begannen Gerüchte zu kursieren, wobei viele Schauspieler als Ersatz für die Kang-Rolle genannt wurden, darunter Colman Domingo, der sich nun in einem Interview im Podcast Happy, Sad, Confused zu diesen Gerüchten geäußert hat.

Domingo erklärte: "Nach einer Weile, als es ständig in der Presse und auf Plattformen wie Twitter war, dachte ich mir: 'Moment mal, ist das wahr, wird über mich wegen Kang gesprochen?' Also rief ich buchstäblich mein Team an und fragte: 'Führt ihr Gespräche, von denen ich nichts weiß? Seid ihr jungs zurückhaltend oder was?" Und das waren sie nicht, und ich glaube nicht, aber es gab Gespräche darüber, dass ich auf irgendeine Weise zu Marvel gekommen bin, also haben wir uns mit den Chefs von Marvel zusammengesetzt.

"Also habe ich das getan. Und wir sprachen offen über die Landschaft von Marvel und sogar über die Kang-Gerüchte, und ich persönlich wusste das wie... Hören Sie, bei mir dreht sich alles um Energie und ich möchte einfach Dinge tun, die Sinn machen und sanfte Energie bringen, aber ich habe das Gefühl, dass ich eine Rolle haben möchte, die mir gehört, was auch immer diese Rolle ist, was auch immer ich entwickle. Irgendetwas fühlte sich nicht richtig an mir an... Würde ich jemanden ersetzen? Nein, ich möchte etwas Eigenes von Grund auf aufbauen."

Domingo hat erwähnt, dass er seine Zeit als Norman Osbourne in Your Friendly Neighborhood Spider-Man genießt, aber auch die Grenze überschreiten und irgendwann auch in einer Live-Marvel Action-Rolle auftreten möchte. Könnte das möglicherweise eine multiversale Version des Oscorp-Bosses beinhalten? Wer weiß.

Eines ist sicher: Marvel hat sich inzwischen von Kang entfernt und sich stattdessen wieder Robert Downey Jr. zugewandt, der in den nächsten Avengers Filmen als eine Version von Doctor Doom auftreten wird, von denen der erste als Doomsday bekannt ist und ab nächstem Monat in Großbritannien gedreht wird.