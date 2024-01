Gerücht: Colman Domingo könnte Jonathan Majors als Kang ersetzen

HQ

Kevin Feige musste ein paar Schläge in die Magengrube einstecken, nachdem The Marvels in den Kinos gefloppt war und das Urteil gegen Jonathan Majors erging, der in seinem Prozess wegen Belästigung und Körperverletzung für schuldig befunden wurde. Der Weg nach vorne für Marvel ist verschwommen und es gab Gerüchte, dass man sich von Kang dem Eroberer abwenden und sich stattdessen auf einen anderen Bösewicht konzentrieren würde, aber das wurde nie bestätigt.

Vielmehr kursiert nun ein weiteres Gerücht (laut ComicBookMovie.com), dass Feige die Option in Betracht zieht, den Schauspieler Colman Domingo nach dem Majors-Debakel weiterhin Kang den Eroberer spielen zu lassen.

"Wir haben widersprüchliche Berichte über Marvels Pläne für die Kang-Figur gehört, aber das neueste Gerücht besagt, dass das Studio beabsichtigt, den Bösewicht neu zu besetzen, und wir wissen vielleicht, wen Kevin Feige für die Rolle im Sinn hat.

"Laut Insider Daniel Richtman ist Colman Domingo "eine Option", um Majors zu ersetzen, aber er betont, dass es noch sehr früh ist."

Denkst du, dass dies eine gute Ersatzoption wäre?