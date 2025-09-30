Colin Farrell hat Matt Reeves' Meinung zu The Penguin erst verstanden, als er das Make-up sah

HQ

Colin Farrell sieht nicht wiederzuerkennen aus, wenn er seinen Anzug für The Penguin anzieht, aber bevor er stundenlang in den Make-up-Stuhl gestiegen ist, war er nicht wirklich von der Figur überzeugt. Er war froh, Matt Reeves vertrauen zu können, glaubte aber nicht wirklich, dass seine Version des ikonischen Batman-Bösewichts genug Raum hatte, um sich zu entfalten.

In einem Gespräch auf dem Zurich Film Festival (via Variety) sprach Farrell darüber, was ihn an der Figur gereizt hat, und das ist alles der Arbeit des Maskenbildners Mike Marino zu verdanken. "Ich werde nie vergessen, wie Matt [Reeves] sagte: 'Komm her, komm hierher, komm her.' Und er öffnete seinen Laptop und sagte: 'Schau mal!' Es war das erste Mal, dass ich das Make-up sah... und die Zahnräder knirschten", sagte Farrell.

"Ich dachte mir, das ist außergewöhnlich. Dann wurde mir das Drehbuch klar. Ich konnte Mike Marinos Vorstellungskraft durchschauen und jedes kleine Pockennarbe und jede Narbe. Die Figur sah grimmig aus, aber ich konnte mir auch vorstellen, dass Aspekte des Lebens dieser Figur traurig waren.... Es hat mir einfach so viele Informationen gegeben."

Farrell ist dafür bekannt, dass er sich darüber beschwert, dass er den Anzug stundenlang getragen hat, aber er scheint auch tief in seinem Inneren Marinos Arbeit zu lieben, so sehr, dass er darauf drängte, The Penguin Serien zu machen. "Mikes Make-up-Design war so außergewöhnlich und wirklich sehr bewegend; es war sehr berührend, ein Teil davon zu sein... Ich fühlte mich also wie ein Teil der Hollywood-Geschichte. Es war wirklich cool. Aber es gab keinen Plan dafür. Weil das Make-up so außergewöhnlich war, dachte ich, das ist so eine Verschwendung, nur fünf Szenen davon zu haben, nicht ich. Wir können so viel mit diesem wunderschönen Make-up machen, das Mike entworfen hat", sagte er.

Sowohl The Batman als auch The Penguin wurden von den Fans gut aufgenommen, wobei letzterer vor allem dank Farrells Leistung und Marinos Make-up-Arbeit viel Aufsehen erregte. Wir wissen, dass The Penguin in The Batman - Part II zurückkehren wird, aber wir müssen sehen, wie groß seine Rolle ist.