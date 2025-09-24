Code Vein II wird versuchen, das Jahr 2026 zu beginnen

HQ

Wir sehen nicht oft viele Spiele, die im Januar erscheinen, so dass der Monat etwas karg ist. Aber Bandai Namco sieht eindeutig Chancen, wo andere es nicht tun. Wir sagen das, weil der Entwickler das Veröffentlichungsdatum für Code Vein II im Rahmen des heutigen State of Play Showcase angekündigt hat.

Code Vein II, das bereits am 30. Januar 2026 auf den Markt kommen soll, wird nun wahrscheinlich einer der ersten großen Launches des neuen Jahres sein und damit einen Präzedenzfall für andere schaffen, die in den Monaten danach folgen werden.

Und als Marker für diese Ankündigung haben wir auch eine Menge frisches Gameplay für den Titel präsentiert, das ihr unten sehen könnt, sowie unsere neueste Vorschau gelesen, um zu sehen, ob Code Vein II auf eurer Wunschliste stehen sollte.