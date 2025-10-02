Cloud9 nimmt Trainerwechsel für seinen League of Legends Kader vor

HQ

Die League of Legends -Saison von Cloud9 ist vorbei. Das Team hat sich nicht für Worlds 2025 qualifiziert, was bedeutet, dass das nächste Spiel, das es spielen wird, im ersten Split der zurückkehrenden LCS im Jahr 2026 stattfinden wird. Drei Monate vor diesem Tag nimmt die Organisation einige Änderungen an ihrem Wettkampfkader vor, insbesondere in Form einer Traineranpassung.

Nach ein paar Saisons mit dem Team, die an sich schon eine zweite Station bei Cloud9 war, verlässt Bok "Reapered" Han-gyu die Organisation. Dies lässt Platz in der Rolle des Cheftrainers, eine Position, die von Nick "Inero" Smith besetzt wird, der vom reinen Trainer befördert wird.

In Anbetracht der jüngsten mittelmäßigen Form von C9 ist dies wahrscheinlich nur der Anfang der Veränderungen für das Team, das in der Saison 2026 wieder in Form kommen will.