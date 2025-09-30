Riot tötet bereits die LTA zugunsten eines Neustarts der LCS und CBLOL

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass League of Legends -Fans in Nord- und Südamerika keine großen Fans des League of Legends Championship of The Americas -Formats waren, und offensichtlich nimmt Riot Games dies jetzt zur Kenntnis.

In einem Blogbeitrag wurde enthüllt, dass die League of Legends Championship Series (Nordamerika) und die Campeonato Brasileiro de League of Legends (Südamerika) im Jahr 2026 zurückkehren und ein Format zurückbringen, das die Fans mehr zu schätzen wussten.

Warum der Pivot zurück zum alten Format stattfindet, erklärt Riot:

"Im Jahr 2025 haben wir die League of the Americas (LTA) mit dem Ziel eingeführt, die Wettbewerbsfähigkeit in der gesamten Region zu steigern, mehr High-Stakes-Matchups zu schaffen und nach Innovationen zu suchen, die unter der alten Struktur nicht möglich waren. Dies war Teil einer umfassenderen Überarbeitung des globalen Geschäftsmodells von LoL Esports, einschließlich der Einführung des Global Revenue Pool (GRP), der dem Ökosystem einen stärkeren Weg zu langfristiger Nachhaltigkeit ebnen soll.

"Die LTA hat wertvolle Erkenntnisse geliefert, aber es wurde auch deutlich, dass die Fans den tiefsten Stolz und die größte Verbundenheit mit ihren ursprünglichen Ligen empfinden und dieses Element in der LTA vermisst haben. Regionaler Stolz und Geschichte sind der Kern des League of Legends eSports-Erlebnisses, und unsere Communitys haben uns immer wieder gesagt, dass sie ihre Ligen zurückhaben wollen. Nicht nur die LTA, die die alten Marken trägt, sondern eine echte Wiederherstellung der Ligen."

Was die Rückkehr betrifft, so wird das internationale Event First Stand neben den beiden definierten Regionalligen nun das beste LCS- und CBLOL-Team umfassen, während das Mid-Season Invitational die besten zwei LCS-Kader und den besten CBLOL-Kader umfasst, während Worlds drei LCS-Teams und ein CBLOL-Team umfasst.

Was Riot mit dieser Änderung erreicht sehen möchte, ist, dass die lateinamerikanischen Teams nicht mehr ausgeschlossen werden, wie sie es früher waren, was bedeutet, dass das LYON -Team jetzt als Partner-Roster in der LCS antritt, während Leviatán als Partnerteam in dieser Division zur CBLOL geht.

Riot wird zu einem späteren Zeitpunkt weitere Details über die Rückkehr der LCS und CBLOL bekannt geben, bevor die Saison 2026 im neuen Jahr beginnt.