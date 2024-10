Cloud9 New York trennt sich von einem Großteil seines Call of Duty League-Kaders

HQ

Wenn man bedenkt, dass Cloud9 erst vor ein paar Monaten in die Welt der kompetitiven Call of Duty zurückgekehrt ist, als es die New York Subliners -Organisation übernahm und sie in Cloud9 New York umbenannte, ist es keine große Überraschung, dass das geschichtsträchtige nordamerikanische Team jetzt schon mitten in der Offseason versucht, dem Kader seinen Stempel aufzudrücken.

C9 hat beschlossen, sich von den meisten seiner CDL-Kader zu trennen, um sich neu aufzubauen und bei Null anzufangen. Das bedeutet, dass Matthew "KiSMET" Tinsley, Cesar "Skyz" Bueno und Paco "HyDra" Rusiewiez das Team verlassen haben, ebenso wie die Trainer Troy "Sender" Michaels und Ehsan "DREAL" Javed.

Seitdem haben wir gesehen, dass HyDra und Sender der Los Angeles Thieves-Organisation beigetreten sind, aber was den Rest angeht und wen C9 als Ersatz für ihr Team ins Auge fasst, wurde bisher noch kein Wort darüber gesagt.