LA Thieves verstärken Trainerstab mit Sender

Nach der Schließung des sogenannten "Superteams" hat die Organisation Los Angeles Thieves Call of Duty League auch ihre Coaching-Abteilung stetig ausgebaut. Dazu gehörte auch die Beförderung des ehemaligen Assistenztrainers Shane "ShAnE" McKerral zum Cheftrainer, und jetzt hat das Team bekannt gegeben, wer Shane in der Rolle des Assistenztrainers unterstützen wird.

Der ehemalige Chicago Huntsman /OpTic Texas, dann New York Subliners /Cloud9 New York Trainer Troy "Sender" Michaels hat sich dem Thieves in der Assistentenrolle angeschlossen. Er wird versuchen, dem Team zu helfen, den Gipfel zu erreichen und erneut CDL-Erfolge zu erzielen, wie es bereits 2022 der Fall war.