Clive Barker's Hellraiser: Revival Entwicklertagebuch zeigt noch blutigeres und gewalttätiges Gameplay

HQ

Abgesehen von 2026 wissen wir tatsächlich nicht, wann Clive Barker's Hellraiser: Revival sein Debüt auf PC, PS5 und Xbox Series X/S feiern wird. Das hat den Entwickler Saber Interactive nicht davon abgehalten, bei jeder Gelegenheit über das Spiel zu prahlen und darüber zu sprechen, und in dieser Hinsicht ist nun ein Entwicklertagebuch erschienen, das sich weiter mit der Entstehung des blutigen und gewalttätigen Horrorspiels beschäftigt.

In dem langen Clip sehen wir eine Menge zusätzliches Gameplay und Informationen über das Spiel, während Doug Bradley auftaucht, um über seine Rückkehr als Pinhead für das Projekt zu sprechen – eine Erfahrung, die ihm sehr Spaß machte, da er dadurch nicht stundenlang Make-up und Prothesen behandeln musste, um die ikonische Figur zu spielen. wie bei der Realverfilmung.

Was das Entwicklertagebuch nicht behandelte, war das bereits erwähnte fehlende Veröffentlichungsdatum, das derzeit irgendwann im Jahr 2026 verbleiben soll. Sehen Sie sich unten den ausführlichen neuen Clip an.