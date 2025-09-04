Clive Barker war "sehr zufrieden" mit dem Hellraiser: Revival-Spiel

HQ

Clive Barker's Hellraiser: Revival scheint eine echte Fortsetzung der Franchise zu sein, mit einer frischen Geschichte, alten Feinden und viel Blut, Gedärmen und Blut, das wir zum ersten Mal in Videospielform erleben können. Aber auf der Gamescom haben wir uns gefragt, ob es jemals die Idee gab, die Filme in einem Videospiel zu reproduzieren oder ihre Geschichten neu zu erzählen.

Wir haben die Assistant Game Directors Aleksandra Pelivanoić und Srđan Nedić auf der Gamescom nach dem ursprünglichen Konzept gefragt, das sie sich für das Spiel ausgedacht haben, und sie haben uns gesagt, dass es nie einen Plan gab, von einer neuen Geschichte im Hellraiser-Universum abzuweichen. "Wir wussten von Anfang an, dass wir eine neue Geschichte im Hellraiser-Universum erzählen wollen", sagt Nedić. "Und wir hatten Clive [Barker] von Anfang an dabei. Seine Einblicke, sein Input und sein Feedback und alles andere waren entscheidend für uns, um die ursprüngliche Geschichte zu machen, die aber immer noch in der Welt spielt."

"Es ist so, als hätten wir viele Originalelemente aus den Filmen beibehalten, aber wir hatten das Gefühl, dass eine neue, originelle Geschichte Sinn macht, und Clive Barker hat mit uns daran gearbeitet, und er war sehr glücklich darüber", fügte Pelivanoić hinzu. "Er sagte sogar, das ist Hellraiser, also haben wir uns auch darüber gefreut."

Wahrscheinlich die beste Nachricht, auf die man sich bei der Entwicklung des Hellraiser-Videospiels hoffen kann. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, warum Clive Barker von dem Hellraiser: Revival-Spiel begeistert war und welche Rolle Pinhead im Spiel spielt, schaut euch das vollständige Interview unten an: