Clintons wird in der Epstein-Untersuchung des Repräsentantenhauses aussagen und eine Abstimmung wegen Missachtung verhindern

Bill und Hillary Clinton haben zugestimmt, in einer Untersuchung des Repräsentantenhauses gegen den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auszusagen und sich von einer Konfrontation zurückzuziehen, die beinahe zu Abstimmungen gegen sie führte. Die Entscheidung wurde am Montag bestätigt, nur wenige Tage bevor erwartet wurde, dass die von den Republikanern geführte Kammer gegen mögliche Sanktionen handeln würde.

Die Entscheidung folgt auf eine angespannte Pattsituation mit James Comer, dem Vorsitzenden des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses, der darauf bestand, dass beide Clintons den Vorladungen des Kongresses vollständig folgen und zu eidesstattlichen Aussagen erscheinen. Ein Sprecher der Clintons sagte, sie hätten in gutem Glauben verhandelt und seien bereit, unter Eid auszusagen, wobei er Comer vorwarf, den Prozess politisiert zu haben.

Bill und Hilary Clinton // Shutterstock

Monatelang hatten der ehemalige Präsident und der ehemalige Außenminister sich geweigert zu erscheinen, mit der Begründung, die Vorladungen seien rechtlich ungültig und dienten, politische Gegner im Rahmen einer von Donald Trump geförderten breiteren Kampagne in Verlegenheit zu bringen. Der Aufsichtsausschuss reagierte, indem er Anklagen wegen Missachtung voranbrachte, ein Schritt, der bei Verurteilungen zu Bußgeldern oder sogar Haftstrafen hätte führen können.

Die Untersuchung hat mit der Veröffentlichung von Millionen von Akten des Justizministeriums im Zusammenhang mit Epstein neuen Schwung gewonnen, was die Prüfung seiner Verbindungen zu mächtigen Persönlichkeiten wiederbelebt. Während Bill Clinton eine frühere soziale Beziehung zu Epstein eingeräumt und jegliches Fehlverhalten bestreitet, ist der Fall zu einem Brennpunkt in der US-Politik geworden...