Epstein Files Veröffentlichungs-Highlights: Michael Jackson, Mick Jagger, Bill Clinton (und nicht viel Trump)

Das US-Justizministerium hat Tausende von Dokumenten veröffentlicht, die mit Jeffrey Epstein in Verbindung stehen, darunter Fotos und Ermittlungsmaterialien, die auf einen breiten Kreis hochkarätiger Persönlichkeiten Bezug nehmen. Obwohl die Enthüllungen die Genannten nicht des kriminellen Fehlverhaltens beschuldigen, geben sie weitere Einblicke in Epsteins umfangreiches soziales Netzwerk und die Umgebungen, in denen er agierte. Einige Highlights sind:

Mehrere der neu veröffentlichten Bilder zeigen Michael Jackson in Epsteins Gegenwart bei gesellschaftlichen Zusammenkünften. In diesem Fall wird er von US-Präsident Bill Clinton begleitet. Die Dokumente behaupten keine illegalen Aktivitäten des verstorbenen Sängers und deuten auch nicht darauf hin, dass er an Epsteins Verbrechen beteiligt war. Beamte betonten, dass viele der Fotos als Teil von Beweisunterlagen aus früheren Untersuchungen veröffentlicht werden und nicht als Beweis für Fehlverhalten.

Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger ist ebenfalls im Material zu sehen. Ein Foto zeigt Jagger bei einem Abendessen neben dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Wie bei anderen in der Pressemitteilung genannten Prominenten gibt es keine Vorwürfe von Fehlverhalten gegen Jagger. Das Bild scheint Epsteins Zugang zu elitären sozialen Kreisen zu dokumentieren, nicht jegliches kriminelles Verhalten.

Der ehemalige Präsident Bill Clinton tritt in den Akten prominenter auf. Unter den Bildern befinden sich Fotografien, die Clinton in einem Schwimmbad und in einem Whirlpool zeigen, mit Personen, deren Gesichter schwarz gemacht wurden, von denen eine offenbar Ghislaine Maxwell ist. Clinton hat zuvor zugegeben, mit Epstein in Kontakt zu sein und mit seinem Privatflugzeug gereist zu sein, hat jedoch wiederholt jegliche Kenntnis von Epsteins sexuellen Menschenhandelsaktivitäten oder seiner Beteiligung daran bestritten.

Über diese Zahlen hinaus hat das Justizministerium Tausende von Seiten Material veröffentlicht, wobei viele Dokumente stark geschwärzt wurden, um mehr als 1.200 Opfer und ihre Angehörigen zu schützen. Die Akten umfassen Fotos aus Epsteins Stadthaus in Manhattan, Bilder gesellschaftlicher Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten und im Ausland sowie Unterlagen von Bundesermittlungen, die sich über mehr als ein Jahrzehnt erstrecken. Dies ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte, also bleiben Sie dran für weitere Neuigkeiten...