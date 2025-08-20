Cliff Bleszinski ist stolz darauf, dass Gears of War für neue Spieler auf der Playstation erweitert wird

HQ

Der Produzent und kreative Kopf hinter Gears of War, Cliff Bleszinski, ist seit Gears of War 3 auf sich allein gestellt und verließ das Studio, das er jahrzehntelang "Zuhause" genannt hatte, kurz vor der Veröffentlichung von Fortnite. Jetzt, nach Jahren der Bindung an die Xbox, steht das ewig exklusive Franchise kurz davor, mit dem kommenden Remake Gears of War: Reloaded auf PlayStation zu debütieren. Im Gespräch mit Eurogamer reflektierte Bleszinski über das PlayStation-Debüt der Serie und seine Gefühle dazu:

Cliffy B über Reloaded für PS5:

"Es fühlt sich nicht seltsam an. Ich bin begeistert, dass mehr Menschen einen großen Teil meines Vermächtnisses erleben können, an dem ich so hart gearbeitet habe".

Gears of War: Reloaded erscheint am 26. August, und unser Test ist bereits in Arbeit.

