Clayface scheint DCs blutigster Film bisher zu sein, wenn man den ersten Trailer betrachtet

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In der vergangenen Woche gab es viel Aufregung, dass der kommende Mike-Flanagan-Horrorfilm Clayface ziemlich grausam sein wird. Er wurde als Body-Horror-Film beschrieben, in dem der Schauspieler Matt Hagen (gespielt von Tom Rhys Harries) nach einem Angriff, der ihn entstellte, zu einer experimentellen Operation gezwungen wird.

Wie erwartet führt dies jedoch zu ziemlich schlimmen Nebenwirkungen, und er verwandelt sich langsam in den tragischen Superschurken namens Clayface. Am Mittwoch zeigte DC-Filmchef James Gunn das erste Poster für den Film, das absolut furchteinflößend aussieht, und nur wenige Stunden später wurde auch ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht.

Auch wenn es nur ein Teaser-Trailer ist, besteht kein Zweifel, dass dies ein Superheldenfilm wie kein anderer sein wird. Schau dir das Poster und den Trailer unten an, und du wirst verstehen, was wir meinen.