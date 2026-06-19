Clavicular veranstaltet in Miami eine persönliche 'Reveal-All'-Looksmaxing-Meisterklasse

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Influencer Clavicular hat angekündigt, dass er bereits nächste Woche eine 'Enthüllungs'- "Looksmaxing Masterclass" in Miami veranstalten wird. Bei der Veranstaltung wird der ziemlich berüchtigte Internet-Persönlichkeit auftreten und offiziell seine geheimen Strategien zum Looksmaxing mit denen teilen, die ein Ticket ergattern.

Die gesamte Veranstaltung bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, nicht zuletzt "Live-Demonstrationen" von Clavicars Strategien, aber auch Gastredner, bei denen "echte Geheimnisse zu Looksmaxing, Geschäft, Leben, Gesundheit und mehr" enthüllt werden. Es wird Q&A-Gelegenheiten geben, ein offenes Party-Format mit Musik, Catering und Sponsorenständen und vielleicht am wichtigsten: Es wird sogar "Mog Battles" geben, bei denen "Clav dir persönlich hilft, dein Aussehen zu verbessern, indem er brutal ehrlich mit den anderen Teilnehmern sagt, woran du dich verbessern musst."

Und wie kommt man zu dieser unbedingt besuchten Veranstaltung, fragen Sie sich vielleicht? Es wird eine virtuelle Präsenz geben, bei der Fans für 97 Dollar einen Livestream der Show ansehen können, während Präsenztickets 297 Dollar kosten. Es gibt außerdem ein "VIP-Erlebnis" für eine Elite-Gruppe, bei der diese Teilnehmer eine persönliche Sitzung mit Clavicular ohne Online-Ablenkungen oder Zuschauer bekommen – alles auf einer privaten Yacht. Der tatsächliche Preis dieser Sitzung wird nicht genannt, aber es werden nur 10 Plätze angeboten.

Und falls Sie noch interessiert waren: Die Veranstaltung findet am 28. Juni statt. Also, wirst du teilnehmen und lernen, wie man "unignorierbar in sozialen Medien" wird?