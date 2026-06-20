Claude Guillemot, Executive Vice President of Operations bei Ubisoft, stirbt bei einem Flugzeugabsturz

HQ

Traurige Nachrichten für die Videospielbranche und besonders für Ubisoft und die Familie Guillemot. Claude Guillemot, einer der fünf Brüder, die Ubisoft 1986 gründeten, ist im Alter von 69 Jahren gestorben, nachdem das von ihm geflogene Trainingsflugzeug abgestürzt war, so France 3. Die Cessna 421, ein zweimotoriges Propellerflugzeug, das er besaß und in dem er mit einem Fluglehrer reiste, dessen Identität nicht bekannt gegeben wurde, stürzte am Nachmittag des Freitags, 19. Juni, in der Nähe des Flughafens La Baule in der Region Pays de la Loire in Frankreich ab.

Claude Guillemot war eine Schlüsselfigur im Aufstieg von Ubisoft und führte das Unternehmen von einem kleinen Geschäft, das 1984 eröffnet wurde, bis zur Gründung 1986 einer Firma, die sich durch ein allmähliches Wachstum in den 1990er und 2000er Jahren als eines der weltweit größten Videospielunternehmen etablierte, mit Studios weltweit und einem Portfolio von IPs, darunter Assassin's Creed. Prinz von Persien, Rabbids, Rayman, Just Dance und Rainbow Six.

Bis gestern war Guillemot weiterhin Executive Vice President of Operations bei Ubisoft sowie CEO von Trustmaster and Hercules, den beiden Unternehmen, die sich auf den Verkauf von PC-Peripheriegeräten spezialisiert haben.

Unser Beileid gilt seiner Familie und seinen Liebsten in dieser schwierigen Zeit.