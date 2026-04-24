Clair Obscur: Expedition 33 feiert 1-jähriges Jubiläum mit Überraschungs-Update

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In mancher Hinsicht fühlt es sich nicht so an, als wäre seit dem Launch von Clair Obscur: Expedition 33 kein Jahr vergangen, und in anderer Hinsicht fühlt es sich an, als gäbe es das Spiel schon seit Ewigkeiten. Das passiert wohl, wenn man einen universell geliebten, rekordbrechenden Hit als Debüt-Studiotitel veröffentlicht. Jedenfalls feiern wir offiziell das erste Jubiläum des Spiels, und die Entwickler haben einige Überraschungen für uns.

Wie in einer Pressemitteilung angekündigt wurde, bekommt Clair Obscur: Expedition 33 ein neues, überraschendes Update im Rahmen seiner 1-Jahres-Feierlichkeiten. Spieler, die auf zusätzlichen Inhalt hoffen, könnten etwas enttäuscht sein, aber es gibt einige neue Frisuren, die du bei Gestral-Händlern auf der Karte kaufen kannst. Es gibt auch einige Fehlerbehebungen und Verbesserungen, über die du auf der Steam-Seite des Spiels lesen kannst.

Außerdem hat Clair Obscur: Expedition 33 angekündigt, dass es 8 Millionen verkaufte Exemplare erreicht hat und es neue Merch für das Spiel gibt, in Form eines neuen Tops von Orcival und eines neuen Baretts. Falls du das Spiel noch nicht gespielt hast, ist es derzeit auf Steam mit 20 % Rabatt zur Feier des 1. Jubiläums erhältlich.

Also keine großen Inhaltsupdates, aber eine überraschende Frisuränderung zum ersten Jubiläum des Spiels. Jetzt, wo Clair Obscur: Expedition 33 zum ersten Mal erscheint, sind wir sicher, dass es bald Gamer geben wird, die hören wollen, was Sandfall Interactive als Nächstes plant.