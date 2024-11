Clair Obscur: Expedition 33 Creative Director hat wegen Sekiro Paraden in sein rundenbasiertes Kampfsystem eingebaut

HQ

Sekiro: Shadows Die Twice zu spielen, kann eine augenöffnende Erfahrung sein, wie es scheint. Der Creative Director hinter dem kommenden RPG Clair Obscur: Expedition 33, Guillaume Broche, beschloss, dem Kampfsystem des Spiels etwas Sekiro-Flair zu verleihen, nachdem er das Action-Stealth-Erlebnis von FromSoftware gespielt hatte.

Im Gespräch mit Edge (via GamesRadar) sagte Broche, dass er "ein rundenbasiertes Spiel machen wollte, aber ich war auch irgendwie ausgebrannt von rundenbasierten Spielen, also wollte ich etwas machen, das sich frisch anfühlt. Ich spielte Sekiro nebenbei und dachte mir: 'Ich liebe es, zu parieren. Warum kann ich in meinem Spiel nicht parieren?' "

Das Parieren hat bereits seinen Weg in andere rundenbasierte RPGs gefunden, aber in Clair Obscur: Expedition 33 gibt es ein Gefühl der Ähnlichkeit zwischen den angebotenen Paraden und denen, die man in Sekiro sieht. "Ich habe versucht, es für Leute, die rundenbasierte Kämpfe nicht unbedingt mögen, ansprechender zu gestalten, während der strategische Kern beibehalten wird." Broche fügte hinzu.

Wenn du wissen willst, wie diese Paraden im Spiel funktionieren, schau dir unsere Vorschau von Clair Obscur: Expedition 33 hier an.