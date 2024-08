Clair Obscur: Expedition 33 Vorschau: Gott, ich fühle mich alt

HQ

Dieses Jahr hatten wir auf der Gamescom die Gelegenheit, uns einige der Clair Obscure: Expedition 33 von Sandfall Interactive und Kepler Interactive anzusehen. Es ist erwähnenswert, dass dies keine praktische Erfahrung war, aber es war langwierig genug, um sich lohnenswert zu fühlen, darüber zu schreiben. Außerdem stach es in der kurzen Zeit, in der wir einen Blick darauf werfen durften, einfach heraus.

Clair Obscur: Expedition 33 spielt in einer Steampunk-artigen Welt, die von der Belle Époque-Ära inspiriert ist. Denken Sie an Lies of P gemischt mit The Order: 1886 wegen seiner Ästhetik, und fügen Sie etwas Surrealismus hinzu, nur um sicherzustellen, dass Sie das richtige mentale Bild haben. Das Spiel findet in einer Welt statt, in der sich ein massiver Monolith in der Mitte befindet. In diesem Monolithen befindet sich ein Wesen, das Malerin genannt wird, und einmal im Jahr tickt eine Zahl auf dem Monolithen herunter. Sobald die Zahl abgelaufen ist, verschwindet jeder ab diesem Alter. Das Spiel findet während der Expedition 33 statt, was bedeutet, dass jeder unter diesem Alter ist.

Also wurden einige junge Böcke in den Monolithen geschickt, um zu versuchen, die Paintress zu besiegen, entweder um alle Oldies zurückzubringen oder einfach den gesamten Zusammenbruch der Gesellschaft zu stoppen, bevor die Zahl zu niedrig wird. Während der Demo wurden wir unseren Protagonisten Gustave und Maelle sowie einem weiteren Expeditionsteilnehmer vorgestellt. Jeder Charakter kann mit bestimmten Attributen ausgestattet werden, und du kannst sie nach Belieben in Bezug auf diese grundlegenden körperlichen Fähigkeiten wie Gesundheit, Ausdauer usw. gestalten. Aber jeder Charakter hat auch seinen eigenen einzigartigen Fähigkeitenbaum. Maelle zum Beispiel ist mit ihrem Fechtschwert Duellantin, während Gustave mit seinen Waffen Feinde für kritische Treffer öffnet.

Der Kampf in Clair Obscur: Expedition 33 war der Mittelpunkt in der Demo, den wir zu sehen bekamen, da er auf den traditionellen rundenbasierten Taktiken basiert, bei denen es darum geht, seine Fähigkeiten und grundlegenden Angriffe mit großer Synergie zwischen der Gruppe einzusetzen, aber es ermöglicht einem auch, sich mit Echtzeit-Mechaniken auf den Kampf zu konzentrieren. Die meisten davon sind QTEs, die es dir ermöglichen, mit einem Angriff mehr Schaden anzurichten, indem du zum richtigen Zeitpunkt einen Knopf drückst. Außerdem kannst du Gegnern ausweichen oder sie parieren. Das Ausweichen hat ein großzügigeres Zeitfenster, aber Paraden öffnen deinem Gegner die Möglichkeit für einen Gegenangriff. Diese Mechaniken schienen in der Stunde, die wir zu sehen bekamen, sicherlich cool zu sein, aber mit der Zeit könnte es mühsam werden, jedes Mal einen Knopf zu drücken, wenn man nicht von einem feindlichen Angriff getroffen werden möchte. Der Spaß wird hier wahrscheinlich unterschiedlich sein, da einige der anderen Leute, mit denen wir die Demo gesehen haben, von dieser Ergänzung gleichermaßen begeistert und vorsichtig zu sein schienen.

Die Welt von Clair Obscur: Expedition 33 bleibt jedoch faszinierend. Die Kombination aus verschiedenen Ästhetiken, Ideen und der Mischung aus Schrecken und Schönheit in der Grafik des Spiels ist sehr gut gelungen und hat mich von einem etwas lauen Gefühl gegenüber dem Spiel als Ganzes zu einem totalen Interesse an das gemacht, was Sandfall Interactive mit dieser Welt macht. Die Grafik von Clair Obscur: Expedition 33 ist atemberaubend, von den detaillierten Charaktermodellen bis hin zur bereits erwähnten Welt. Es war schwierig, während der Demo viel vom Soundtrack zu hören, weil die Gamescom einfach laut ist, aber in den Ausschnitten, die wir eingefangen haben, schien er genauso schön zu sein wie die Grafik.

Mit soliden Kämpfen und einem großartigen Look ist die einzige Frage, die wir bei Clair Obscur: Expedition 33 nicht wirklich beantworten können, ob die Geschichte mit dem mithalten kann, was der Rest des Erlebnisses zu bieten hat. Das Spiel hat uns noch viel zu zeigen, bevor es nächstes Jahr erscheint, und bisher hat es großartige Arbeit geleistet, um mit einem frühen Showcase zu beeindrucken, aber um das komplette Paket zu sein, braucht es eine starke Erzählung im Herzen dieser faszinierenden Welt, die den Spieler für die Zeit belohnt, die er darin verbringen wird.

